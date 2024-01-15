Так, в Днепре предлагают создать специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспорта.

Их планируют развернуть в помещениях районных администраций в Днепре, привлекая представителей ТЦК.

Известно, что горсовету могут создать группы розыска военнообязанных.

Об этом сообщает "Информатор" ссылаясь на проект решения исполкома горсовета Днепра от 12 января

медкомиссия, мобилизация, призыв, всу, военные, армия, повестки

Сообщается, что в структуру участков оповещения могут войти:

управление участка оповещения;
группа оповещения по домашним адресам;
группа оповещения по служебным адресам;
группа анализа и группа розыска.

Также сообщается, что руководители участков уведомлений должны будут:

принять меры по комплектованию и утверждению состава групп участков;
привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;

решить вопрос о проведении мероприятий оповещения и инструкции и продолжительности рабочего времени.

По состоянию на 15 января 2024 решение не принято - его должно утвердить исполком горсовета Днепра.

В Днепре планируют создать группы розыска и участки оповещения

В Днепре планируют создать группы розыска и участки оповещения

Источник: Информатор.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали РФ важные системы для военных баз.