В Днепре планируют создать группы розыска и участки оповещения военнообязанных.

Так, в Днепре предлагают создать специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспорта.

Их планируют развернуть в помещениях районных администраций в Днепре, привлекая представителей ТЦК.

Известно, что горсовету могут создать группы розыска военнообязанных.

Об этом сообщает "Информатор" ссылаясь на проект решения исполкома горсовета Днепра от 12 января

Сообщается, что в структуру участков оповещения могут войти:

управление участка оповещения;

группа оповещения по домашним адресам;

группа оповещения по служебным адресам;

группа анализа и группа розыска.

Также сообщается, что руководители участков уведомлений должны будут:

принять меры по комплектованию и утверждению состава групп участков;

привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;

решить вопрос о проведении мероприятий оповещения и инструкции и продолжительности рабочего времени.

По состоянию на 15 января 2024 решение не принято - его должно утвердить исполком горсовета Днепра.

Источник: Информатор.

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