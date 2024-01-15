Так, в Днепре предлагают создать специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспорта.
Их планируют развернуть в помещениях районных администраций в Днепре, привлекая представителей ТЦК.
Известно, что горсовету могут создать группы розыска военнообязанных.
Об этом сообщает "Информатор" ссылаясь на проект решения исполкома горсовета Днепра от 12 января
Сообщается, что в структуру участков оповещения могут войти:
управление участка оповещения;
группа оповещения по домашним адресам;
группа оповещения по служебным адресам;
группа анализа и группа розыска.
Также сообщается, что руководители участков уведомлений должны будут:
принять меры по комплектованию и утверждению состава групп участков;
привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;
решить вопрос о проведении мероприятий оповещения и инструкции и продолжительности рабочего времени.
По состоянию на 15 января 2024 решение не принято - его должно утвердить исполком горсовета Днепра.
Источник: Информатор.
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