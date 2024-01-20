В Каменском районе Днепропетровщины расследуют обстоятельства ранения 16-летнего подростка. Сообщается, что на Днепропетровщине в руках 16-летнего подростка сдетонировал предмет, похожий на пыл от гранаты. Об этом сообщили на странице Каменского районного управления полиции в Facebook.

Предварительно установлено, что в селе Лиховка на Днепропетровщине подросток обнаружил предмет, похожий на пыл от ручной гранаты. Парень оставил его себе как брелок, позже он попытался разобрать его, и в результате произошла детонация. Подросток получил ряд травм и сейчас находится в больнице.

Полицейские подчеркивают важность, избегания контакта с неизвестными предметами, не принимая их и не нося с собой. Если вы наткнулись на них, следует отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить экстренные службы по номерам "101" и "102".

Стоит напомнить, что в ночь на 15 января город Марганец Днепропетровщины был обстрелян из артиллерии российской армией. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

По его информации, в результате обстрела повреждены два пятиэтажных дома и два частных жилья. Также получили повреждения две аптеки, магазин, пять хозяйственных сооружений, газопроводы и линия электропередач.

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