Сумма задолженности горожан перед "Теплоэнерго" составляет 1 миллиард 495 миллионов гривен, а задолженность потребителей перед "Днепропроводоканал" - 771 миллион гривен.

Кабинет Министров отменил ограничение начисления штрафов и отключение жилищно-коммунальных услуг для должников, объявив о снятии моратория.

В связи с этим в Днепре предприятия по водоснабжению и теплоснабжению получили право отключать услуги должникам. Отмечено, что перед отключением потребителям будет направлено предупреждение. Об этом сообщили на сайте городского совета Днепра.

Представитель КП "Днепропроводоканал" Ян Майдан объяснил, что ранее должники пытались использовать военное положение как оправдание для невнесения платежей. С отменой моратория появилась возможность отключать должников от водоснабжения и водоотведения. Процедура предусматривает высылку предупреждения, в котором просят должников заключить договор по реструктуризации долга и уплачивать его поэтапно, одновременно регулируя текущие счета.

Майдан отметил, что общая задолженность потребителей перед "Днепропроводоканал" составляет 771 миллион гривен, из которых 650 миллионов гривен принадлежат населению.

Помощница директора КП "Теплоэнерго" Анастасия Сухина добавила, что ранее предприятие имело право подавать на должников судебный иск, если их задолженность превышала три месяца. Теперь же есть возможность приостанавливать услуги теплоснабжения для домов с задолженностью.

Сумма задолженности горожан перед "Теплоэнерго" составляет 1 миллиард 495 миллионов гривен. Потребители могут узнать сумму своей задолженности и заключить договор на реструктуризацию в абонентском отделе по указанному адресу.

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