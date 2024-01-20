В Днепропетровской области зафиксировано почти 418 миллионов гривен долга за электроэнергию.

Стало известно, кому в Днепропетровской области отключат свет.

Об этом уведомили в пресс-службе YASNO.

Так, на январь 2024 года долги за электроэнергию у жителей Днепропетровщины составляют 417,5 миллионов гривен.

Поэтому 46 тысяч абонентов могут остаться без света.

«Мы в очередной раз подчеркиваем важность своевременной оплаты счетов — это единственный способ избежать накопления долгов, а значит и отключений. Если вы не согласны с начислением долга, просим сверить правильность показаний счетчика по ОСР», - говорится в сообщении YASNO.

В комментариях украинцы "забросали" пресс-службу компании жалобами:

"Кто же во время войны поднимает тарифы, и выключает людям свет, это просто издевательство над людьми",

"Те, кто повышают тарифы, которые не посильны для людей, они такие же палачи для народа, как и враги",

"Счета, которые вы выставляете, приходящие в платежках, не соответствуют действительности, завышены в вашу пользу в несколько раз.. Вы по ним вычисляете задолженность? Сумы как с потолка взять, и что с этим делать?",

"Перестаньте выставлять счета с потолка и не будет долгов! Мы свыше года живем за пределами страны а у вас хватает наглости присылать космические счета на телефон. Так это я еще не посчитала средства, которые оплатила более года нашего отсутствия. Так и долги появляются», - пишут в комментариях пользователи сети.

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