На Днепропетровщине братьям-бизнесменам сообщили о подозрении. Двое братьев-бизнесменов, владельцев аграрных предприятий на Днепропетровщине, подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в больших размерах. Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, их сельскохозяйственные компании за период с 2017 по 2021 год вносили недостоверные сведения в налоговую отчетность. Кроме того, контролируемые предприятия систематически выплачивали дивиденды на счет учредителя нерезидентской компании, что привело к уклонению от уплаты налогов более чем на 61 млн гривен.

Обеим мужчинам уже объявлено подозрение по частям 3 статьи 212, 2 статьи 205-1, 2 статьи 28, 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновными, их ждет штраф или до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Кривом Роге в Днепропетровской области будет проведен судебный процесс в отношении начальника управления и бухгалтера исполкома городского совета. Полиция подозревает их обоих в коррупционных схемах и в растрате 4,5 миллиона гривен на закупку генераторов.

Во время обысков в помещениях исполкома горсовета правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность.

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