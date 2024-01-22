В Днепре доцент кафедры решил украсть пиво и чипсы в магазине.

В Днепре доцент кафедры предпринимательства и экономики украл пиво и чипсы в магазине.

Как сообщается в судебном реестре, в мае 2023 года сотрудник Университета таможенного дела и финансов зашел в пивной магазин на Набережной Победы и украл две бутылки пива, куриное вяленое мясо и чипсы с чесноком.

Кражу заметила охрана и мужчину задержала полиция.

Доцент на судебном заседании полностью признал вину.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины.

Изначально доценту кафедры было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако судья учел, что тот полностью возместил причиненный ущерб и способствовал раскрытию преступления.

Поэтому суд освободил доцент от отбывания наказания, назначив ему три года испытательного срока.

К слову, жителю Львова суд вынес приговор после того, как мужчина неоднократно воровал из магазинов алкогольные напитки.

В торговом зале магазина, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина подойдя к холодильнику, самовольно без разрешения продавца открыл дверцу и достал бутылку пива объемом 0,5 л стоимостью 21 грн. 09 коп.

Несмотря на замечания продавца, мужчина открыто украл бутылку, выйдя из магазина.

Ранее он был судим за уголовные правонарушения, однако судимость была погашена.

Суд признал жителя Львова виновным по ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет.

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