В настоящее время всем фигуранту доложено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Фигурант призвал к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди разных национальных общин Украины. Об этом говорится на странице СБУ в Телеграмм.

По материалам СБУ, житель города Днепра подозревается в оправдывании вооруженной агрессии российской федерации и разжигании национально-религиозной розни в соцсети.

По информации, мужчина на своей личной странице в социальной сети разместил видео, в котором стимулировал национально-религиозную рознь по отношению к людям еврейской национальности. Выражая откровенное негативное отношение к государственной власти и Вооруженным силам Украины, он также оправдывал действия военных российской федерации.

Судебно-лингвистическая экспертиза была проведена на месте. Экспертиза подтвердила соответствующие выводы.

Проведенные обыски по месту жительства днепрянина привели к тому, что у него конфисковали всю компьютерную технику и телефоны, которые подозреваемый - житель города Днепра - использовал для распространения пропаганды и разжигания розни .

Подозреваемому было объявлено о подозрении согласно части 1 статьи 161 и части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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