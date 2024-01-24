Житель Каменского района в Днепропетровской области подозревается в мошенничестве. Известно, что он обманул отца погибшего военного. Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры Днепропетровской области.

По информации следствия, предприниматель Каменского района в Днепропетровской области узнал о получении его знакомым государственной помощи в связи с гибелью его сына на войне, который служил в Вооруженных силах Украины.

Во время личных встреч с потерпевшим он придумал историю, которую ищет полиция за совершение тяжкого преступления, которого на самом деле не произошло.

Злоумышленник обещал разрешить эту ситуацию передачей денежного вознаграждения в размере 2,5 миллиона гривен. Испуганный, потерпевший передал указанную сумму.

Предпринимателю было предъявлено обвинение в факте завладения чужим имуществом в особо крупных размерах (часть 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины).

Напомним также, что в Днепропетровской области приговорили к 15 годам лишения свободы агента ФСБ, который шпионил за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины.

44-летний житель Синельниковского района фиксировал направления полетов боевых самолетов и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов. Также мужчина собирал информацию о локациях логистических путей, по которым осуществляют поставки оружия и боеприпасов на фронт.

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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.