В Днепропетровской области неизвестный выстрелил в здание из гранатомета.

Так, в Кривом Роге мужчина стрелял в дом из гранатомета.

Как сообщают очевидцы, сегодня, 25 января, примерно в 5:00 в Терновском районе Кривого Рога жители многоэтажного дома проснулись от взрыва.

По предварительной информации, неизвестный мужчина выстрелил в дом из ручного противотанкового гранатомета.

Сообщается, что в квартире находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком, которому чуть больше года.

К счастью, люди не пострадали, известно, что на месте работают правоохранители.

Все детали происшествия выясняются.

Источник: "Перший Криворізький".

К слову, в Одессе на улице Балковской произошло событие, во время которого молодой человек открыл огонь в сторону прохожего.

После стрельбы молодой человек быстро сбежал в общежитие, расположенное рядом.

Прибывшие по вызову правоохранители увидели 17-летнего юношу в одной из комнат общежития.

У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Также во время обыска они обнаружили предмет, напоминающий огнестрельное оружие.

В разговоре с полицейскими гражданин признался, что ему просто хотелось испугать людей.

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