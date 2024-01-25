Так, в Кривом Роге мужчина стрелял в дом из гранатомета.
Как сообщают очевидцы, сегодня, 25 января, примерно в 5:00 в Терновском районе Кривого Рога жители многоэтажного дома проснулись от взрыва.
По предварительной информации, неизвестный мужчина выстрелил в дом из ручного противотанкового гранатомета.
Сообщается, что в квартире находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком, которому чуть больше года.
К счастью, люди не пострадали, известно, что на месте работают правоохранители.
Все детали происшествия выясняются.
Источник: "Перший Криворізький".
К слову, в Одессе на улице Балковской произошло событие, во время которого молодой человек открыл огонь в сторону прохожего.
После стрельбы молодой человек быстро сбежал в общежитие, расположенное рядом.
Прибывшие по вызову правоохранители увидели 17-летнего юношу в одной из комнат общежития.
У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Также во время обыска они обнаружили предмет, напоминающий огнестрельное оружие.
В разговоре с полицейскими гражданин признался, что ему просто хотелось испугать людей.
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