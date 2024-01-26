В Украине, в том числе в Днепропетровской области, с 1 февраля пересчитают пенсии.

В Украине в 2024 году должна состояться очередная индексация пенсий, суммы будут определены на основе макроэкономических показателей.

Как сообщили в Минсоцполитике, уже после увеличения суммы прожиточного минимума в январе определенные выплаты так же будут скорректированы в феврале.

Уже с февраля состоится перерасчет пенсий, который и повлияет на их размер.

Сообщается, что с первого числа минимальная пенсия должна составит 2 361 гривен, а максимальная 23 610 гривен.

Кроме того во второй половине февраля объявят конкретный процент индексации пенсий, которая должна состояться 1 марта 2024 года.

Известно, что накануне Министерство социальной политики прогнозировало показатель на уровне тринадцати процентов.

В 2024 году должна состояться индексация, сумму которой определят на основании макроэкономических показателей, который будут доступны в середине февраля месяца.

Напомним, в начале этого года уже состоялось увеличение пенсий.

С января 2024 года минимальную пенсию в Украине повысили с 2093 до 2361 гривен. Максимальная пенсия также увеличилась с 20930 до 23610 гривен.

За стаж сверх нормы будут доплачивать вместо 20,9 гривен за каждый дополнительный год до 23,6 гривен.

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