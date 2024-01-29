Так, на январь 2024 года в Украине средняя зарплата составила 17,8 тыс. грн.
Как говорится в обзоре Минэкономики, во время военного конфликта зафиксирована низкая активность предприятий, однако наблюдалось уменьшение количества безработных.
Начиная с апреля 2022 года наблюдалось восстановление числа застрахованных лиц, но показатель так и не достиг довоенного уровня до июня 2023 года, негативно повлияв на показатели рынка труда.
Уровень зарплат в разных сферах в Украине, в частности у жителей Днепра и област, выглядит так:
Строительство – 11,8 тыс. грн
Образование – 12 тыс. грн
Искусство, спорт, развлечения и отдых – 12,9 тыс. грн
Деятельность в сфере административного и - 14 тыс. грн
Сельское хозяйство, лесное – 14,2 тыс. грн
Здравоохранение и предоставление социального - 14,3 тыс. грн
Операции с недвижимым имуществом – 15 тыс. грн
Транспорт, складское хозяйство – 16,2 тыс. грн
Промышленность – 17,1 тыс. грн
Оптовая и розничная торговля; ремонт – 20,2 тыс. грн
Государственное управление и оборона – 21,7 тыс. грн
Профессиональная, научная и техническая деятельность – 22,6 тыс. грн
Финансовая и страховая деятельность – 33,5 тыс. грн
Информация и телекоммуникации – 36,8 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в столице достигла 21,5 тыс. грн. В городе Днепр предлагают 19 тыс. грн., в Запорожье – 16 тыс. грн. Во Львове средняя заработная плата составляет 20 тыс. грн., а в Одессе – 18,2 тыс. грн.
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