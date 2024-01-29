Стало известно о гибели двух военнослужащих из Днепропетровщины – Владислава Пенькова и Ивана Тихонюка. Смерть Владислава Пенькова была объявлена ​​на официальном сайте Синельниковского городского совета.

Владислав принимал участие в боевых действиях в пользу Украины с 2021 года и с первых дней службы занимался обучением на танках. Он стал наводчиком танкового батальона и был удостоен орденов "За мужество" (II и III степеней) и медалей за отданную службу. Владислав скончался 25 января от полученных ранений в больнице региона, где ему было 27 лет.

В сообщении Синельниковского городского совета говорится: "Потеря родного человека – это сверхтяжелое испытание. А когда это – второй сын… 15 марта 2022 года на войне погиб его младший брат – 19-летний воин Пеньков Егор, с которым вместе пошли в военкомат, затем часто пересекались по службе".

Относительно гибели Ивана Тихонюка, информация была предоставлена ​​на Facebook-странице Криворожской городской клинической больницы №2, где работал военнослужащий. Иван, работавший администратором системы в медицинском учреждении, ушел на фронт в июле 2023 года за мобилизацией.

Он погиб 21 декабря 2023 года в возрасте 34 лет. Прощание с погибшим состоится 29 января в его родном городе.

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