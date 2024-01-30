В феврале жители некоторых домов в городе Днепр останутся без газа из-за плановых ремонтных работ на системе газоснабжения.

Некоторые жители Днепра останутся без газоснабжения в феврале, сообщает Днепровский филиал "Газсети".

После завершения работ подачу газа планируется возобновить, но конкретные даты начала и завершения работ пока не указаны.

Среди домов, в которых будет отключено газоснабжение, перечислены следующие адреса:

1 февраля 2024 года:

улица Василия Слипака, 23 и 25;

улица Батумская, 48 и 48а.

2 февраля 2024 года:

улица Батумская, 54 и 54а.

После завершения работ работники Днепровского филиала "Газсети" проведут проверку и возобновят газовый доступ в каждом газифицированном помещении. Это обусловлено в соответствии с правилами безопасности систем газоснабжения, запрещающими восстановление подачи газа без внешнего осмотра и контрольной опрессовкой газопровода. Стоимость газовых услуг и другие аспекты расчета за газ также обсуждались ранее.

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