Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) совместно с Национальной полицией сообщили о подозрении курсантке одного из правоохранительных вузов в Днепропетровской области. подробности дела сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Молодая женщина создала фейковый профиль на сайте знакомств, используя мужское имя и украла фотографии со страницы реального человека в одной из социальных сетей. Установив знакомство с другой женщиной, она начала посылать ей романтические сообщения от имени вымышленного мужчины. Потерпевшая, не догадываясь об истинном лице по анкете, отдала свой телефонный номер и начала активно общаться в мессенджерах и телефоне.

Чтобы скрыть обман, курсантка в телефонных разговорах произносила, что в детстве перенесла операцию на голосовых связях, что повлияло на ее язык.

Позже "боец" сообщил, что оказался в зоне боевых действий вблизи Бахмута, получив при этом серьезное ранение. Он стал просить деньги на операцию, представляя себя как любимого. Потерпевшая, считая его своим мужем, ссудила более 800 тысяч гривен у родственников и знакомых и отправила эти средства на счет мошенницы.

Курсантке было доложено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

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