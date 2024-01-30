На Закарпатье пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда задержали 22-летнего парня из Кривого Рога, который хотел незаконно попасть в Румынию из-за гор.

Молодой человек из Кривого Рога, который в свои 22 года пытался бежать в Румынию, был задержан пограничниками в Закарпатье. Событие произошло на Карпатах, когда мужчина решил нелегально пересечь границу, пользуясь горным маршрутом, который изучил с помощью видеоинструкций в сети Интернет.

Вместо того чтобы иметь при себе обычный загранпаспорт, он решил спрятать его в боксе с едой, держа только внутренний паспорт. Чтобы избежать обнаружения, парень скрыл документ в запеканке. Инцидент стал известен благодаря информации от Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Целью путешествия беглеца была Германия, но пограничники составили протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 204-1 КУоАП за "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело было направлено в суд.

Также Politeka писала об украинце, который получил повестку и полтора года избегал мобилизации: на суде придумал странную историю

Кроме того, в Одесской области будут судить командира взвода: что известно о скандальных делах чиновника воинской части

Вы можете почитать о "Медийнице" из Харьковщины, которой грозит заключение: что она натворила