Днепропетровщина потеряла в боях в Харьковской области двух солдат. Погибли Сергей Чернявский и Станислав Юров. Сообщается, что 24 января, исполняя свои служебные обязанности на селе Ивановка Купянского района Харьковской области, погиб боец Сергей Чернявский из Никополя. Об этом сообщает Никопольский горсовет.
Сергею Чернявскому было 43 года, а в мирной жизни он долгое время работал на предприятии "Никопрогресстрой". Боец был мобилизован в Вооруженные силы Украины 14 марта 2023 года.
В мирной жизни долгое время работал на ООО "Никопрогресстрой". У него остались жена, мать, брат, дочь и сын.
"От имени всего общества, Никопольского городского совета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", - говорится в сообщении на официальной странице городского головы Никополя Александра Саюка.
Также 24 января в Харьковской области погиб солдат из Новомосковска на имя Станислав Юров, об этом сообщил городской голова Сергей Резник. Прощание с военным запланировано на 31 января. Юров Станислав Анатольевич, стрелок-санитар стрелкового взвода, защищал Украину и ее народ от окупантов в Харьковской области.
"Это общее горе для нашей общины и всей Украины. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Станислава", - говорится в сообщении городского головы Сергея Резника.
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