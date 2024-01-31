Днепропетровская область потеряла на войне двух бойцов, защищавших Украину от оккупационной российской армии.

Днепропетровщина потеряла в боях в Харьковской области двух солдат. Погибли Сергей Чернявский и Станислав Юров. Сообщается, что 24 января, исполняя свои служебные обязанности на селе Ивановка Купянского района Харьковской области, погиб боец ​​Сергей Чернявский из Никополя. Об этом сообщает Никопольский горсовет.

Сергею Чернявскому было 43 года, а в мирной жизни он долгое время работал на предприятии "Никопрогресстрой". Боец был мобилизован в Вооруженные силы Украины 14 марта 2023 года.

В мирной жизни долгое время работал на ООО "Никопрогресстрой". У него остались жена, мать, брат, дочь и сын.



"От имени всего общества, Никопольского городского совета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", - говорится в сообщении на официальной странице городского головы Никополя Александра Саюка.

Также 24 января в Харьковской области погиб солдат из Новомосковска на имя Станислав Юров, об этом сообщил городской голова Сергей Резник. Прощание с военным запланировано на 31 января. Юров Станислав Анатольевич, стрелок-санитар стрелкового взвода, защищал Украину и ее народ от окупантов в Харьковской области.

"Это общее горе для нашей общины и всей Украины. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Станислава", - говорится в сообщении городского головы Сергея Резника.

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