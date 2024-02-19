Мужчине на Днепропетровщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

На территории Днепропетровской области расследуют дело в отношении начальника финансово-экономической службы воинской части, подозреваемого в злоупотреблении государственными средствами. Об этом говорится на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Эта информация размещена на странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в социальной сети Facebook. По данным сообщения, подполковник перечислил деньги на карточный счет бывшего военнослужащего, которые по приговору суда должны были быть выплачены ему. Однако решение суда было отменено.

Таким образом, подозреваемый повлек растрату средств, принадлежащих государству, на общую сумму более 190 000 гривен. Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

За этим преступлением ему грозит до пяти лет ограничение свободы или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. Расследование продолжается. Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения к должностному лицу, а также планируется арест его имущества.

Напомним, что также военнослужащий из Кривого Рога уведомлен о подозрении по факту приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

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