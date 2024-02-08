В четверг, 8 февраля, в Никополе неизвестные расстреляли авто заместителя мэра.

Как сообщила Днепропетровская областная прокуратура, 8 февраля на одной из улиц города Никополь неизвестные из неустановленного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы.

Сообщается, что в результате обстрела мужчина погиб на месте.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия для того, чтобы оперативно установить лиц, причастных к преступлению.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

К слову, накануне Рада поддержала продление действия военного положения и мобилизации в Украине.

Верховная Рада Украины во вторник, 6 февраля, проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации – до 13 мая 2024 года.

Парламент утвердил указ президента. Указ поддержали 335 народных депутатов.

Это уже десятое голосование Рады за военное положение в Украине.

Кроме того, ародные депутаты приняли в первом чтении законопроект об усилении мобилизации в Украине.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации в Украине.

В целом за проголосовали 243 народных депутата.

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