На судебном заседании осужденный отказался признавать свою вину, но приговор стал окончательным.

В Днепропетровской области настоятель одного из храмов УПЦ (МП) был наказан за свои действия. Ему присудили во время судебного заседания 5 лет за решеткой. Прокуроры отстояли приговор в апелляционном суде. Об этом говорится на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуроры в суде подтвердили, что после начала полномасштабного вторжения в российскую федерацию священнослужитель повторно размещал комментарии под пророссийскими видеоматериалами на веб-ресурсе "YouTube".

В своих высказываниях он оправдывал вооруженную агрессию рф, начатую еще в 2014 году, и выражал приверженность государству-агрессору. Он также признавал правомерность проведения так называемых референдумов на временно оккупированных территориях, считая, что некоторые украинские города должны войти в состав рф. В телефонных разговорах со знакомым мужчина отмечал, что россия имеет на это полное право и осуществляет "демилитаризацию" Украины.

На судебном заседании осужденный отказался признавать свою вину. Приговор стал окончательным.

Священнику храма во время задания было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы за факты оправдания, признания правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины).

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