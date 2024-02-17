Согласно данным от горсовета, младший сержант считался пропавшим без вести с сентября 2023 года, а 24-летний боец ​​из Днепра был частью "Пласта".

На фронте погибли два бойца из Днепропетровщины. Захоронение погибшего военного Вадима Витренко состоится в Марганце 19 февраля. Эту информацию сообщили представители Марганецкого городского совета.

Согласно данным от горсовета, 24-летний младший сержант считался пропавшим без вести с сентября 2023 года. В настоящее время подтверждено, что он погиб в селе Клещиевка Бахмутского района Донецкой области. Прощание с бойцом состоится на центральном кладбище города.

"Была надежда на то, что жив... Но к сожалению... Воин погиб в селе Клещиевка Бахмутского района Донецкой области. Не возможно передать словами, какая боль крает сердца родных и близких людей! Какая невосполнимая потеря!", - говорится в сообщении Марганецкого городского совета.

Иван Кийко, 24-летний боец ​​из Днепра, погиб на войне 6 февраля 2024 года. Об этом сообщили представители общественной организации "Пласт", питомцем которой он был. Иван присоединился к Пласту в возрасте 16 лет, говорится в сообщении.

В 2017 году на трехдневном лагере по курганам познакомился с военными, которые проводили обучение с оружием. С тех пор и сам решил стать военным. В 18 лет ушел в армию, после срочной службы подписал контракт. Был хорунжим куренного знамени 95-го шалаша им. Дмитрия Яворницкого и первой хорунжей станической хоругви в Днепре.

Он также увлекался странствиями и фотографией природы. Иван погиб при выполнении боевого задания.

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