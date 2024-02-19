Многие украинские мужчины продолжают пытаться незаконно покинуть Украину во время всеобщей мобилизации, и для многих это не увенчается успехом.

Несколько дней назад на украинско-венгерской границе, пограничники обнаружили и арестовали группу мужчин, которые пытались покинуть Украину во время действия военного положения. Событие произошло 16 февраля, примерно в 3 часа ночи, когда в тепловизорах пограничники заметили семерых мужчин, направлявшихся в сторону границы. Они несли с собой две надувные лодки, предположительно, чтобы переплыть реку Тису.

Встретившись с пограничниками, мужчины попытались сбежать, однако сотрудники военной службы произвели несколько предупредительных выстрелов и заставили их остановиться. Всех мужчин задержали, и выяснилось, что они были жителями различных регионов Украины, включая Закарпатскую, Киевскую, Винницкую, Одесскую, Днепропетровскую и Ровенскую области.

Известно, что мужчины воспользовались услугами "переправителей", чтобы бежать за пределы Украины, и каждый из них заплатил от 4000 до 8700 долларов за эту услугу. Все беглецы были оштрафованы в соответствии со статьей 204-1 Украинского Кодекса об административных правонарушениях, связанной с незаконным пересечением государственной границы. Затем задержанных доставили в пограничные подразделения для дальнейших процедур. Сейчас также проводится работа по изучению личностей всех причастных к организации данного незаконного выезда мужчин за пределы страны.

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