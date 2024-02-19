Война в Украине забирает жизни лучших сыновей украинского народа. Стало известно о гибели молодого парня из Днепропетровщины, который ранее считался пропавшим без вести.

Подробнее о том, что погиб молодой боец из Днепропетровщины информирует Марганецкий городской совет в Telegram.

Сообщается, что погибший Вадим Витренко числился пропавшим без вести еще с 3 сентября прошлого года. Он исчез вблизи села Клещеевка, в Донецкой области, возле Бахмута, который является одной из самых горячих мест фронта. На момент исчезновения ему было 24 года.

Семья до последнего надеялась, что молодой человек попал в плен. Но в феврале 2024 года пришла трагическая новость с фронта - парень погиб. Прощание с Героем намечено на 19 февраля. Мы соболезнуем всем, кто погиб в борьбе в этой войне.

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