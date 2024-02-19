В Павлограде пожарные спасли мужчину от адской ловушки, во время пожара он потерял сознание.

Отравление продуктами горения – основная причина (80% всех случаев) гибели людей на пожарах. Именно поэтому все спасатели знают, что в первые минуты вызова необходимо искать людей, которые могли оказаться в ловушке.

Вечером 17 февраля в Павлограде по улице Героев Украины на третьем этаже пятиэтажного дома загорелась квартира на площади 30 кв.м. Вызов о пожаре к Службе спасения "101" поступил в 21:56.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, чтобы ликвидировать возгорание.

Об этом сообщает Павлоградское горрайонное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Из горящей квартиры в многоэтажном доме спасли мужчину без признаков сознания, оказавшегося в огненной ловушке.

Мужчина, 1969 года, получил ожоги и отравления продуктами горения. Медицинскими работниками он направлен в лечебное учреждение.

"Из горящего дома огнеборцы вынесли без сознания мужчину, 1969 года рождения, получившего ожоги и отравление продуктами горения", ― рассказали спасатели.

Возгорание ликвидировано в 22:37.

Всего над тушением пожара полтора часа работали 12 спасателей и 3 единицы техники.