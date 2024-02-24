Стало известно, что 15 февраля 2024 под Авдеевкой, помогая другим военным эвакуироваться, погиб военный из Днепра Кирилл Ульман.

Он был воином противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады, а в гражданской жизни – основателем бренда по производству комбучи (напитка, основой которого стал чайный гриб) GODZYKI kombucha.

"Погиб как герой, если бы не он и его собратья, то ребята не смогли бы эвакуироваться из Авдеевки. Он помог ребятам выйти из котла, а сам не смог выйти", – говорится в сообщении компании.

Дарья, жена Кирилла Ульмана, подтвердила гибель своего мужа Кирилла. Обручились Кирилл и Дарья всего пять месяцев назад – 26 сентября 2023 года.

Женщина написала о трагедии на своей странице в инстаграмме.

Прощай, родной. Ты удивительный, ты знаешь! Но каждый день буду говорить это вслух, чтобы слышал. Я поддерживаю твой выбор, чтобы защитить нашу страну. Ты пример! Ты защита собратьев! Спасибо за то, что ты моя семья! И это останется со мной. Теперь на руке два кольца. Я люблю тебя", - написала она.

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