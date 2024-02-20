С глубокой скорбью мы принимаем известие о кончине отважного воина и защитника Украины Василия Омельченко.

С большой печалью стало известно о трагической гибели Василия Омельченко, мужественного воина родом из Широковщины Днепропетровской области, доблестно отдавшего свою жизнь за свободу Украины.

В Широковщине сообщили, что Василий, член бригады Нацгвардии "Спартан", трагически погиб 22 августа 2023 года во время выполнения боевого задания в районе села Роботино в Запорожской области.

Василий, 33 года, проявил замечательную храбрость и самоотверженность даже в пылу боя, пытаясь помочь своим однополчанам. К сожалению, его жизнь оборвал вражеский дрон.

Выражается глубочайшие соболезнования семье, друзьям Василия и всем, кто имел честь знать этого настоящего патриота и защитника Украины. В это трудное время украинцы выражают сочувствие и солидарны с теми, кто оплакивает потерю героя.

Панихида по прощанию с павшим воином запланирована на 20 февраля 2024 года в 11:30 в Свято-Покровском храме в поселке Широкино.

Пусть Василий Омельченко покоится с вечным миром, и пусть его жертва навсегда запомнится как свидетельство его непоколебимой преданности свободе и независимости нашей Родины.

Украинцам не стоит забывать о том, каким трудом дается свобода нашему народу. К большому сожалению, Путин не собирается отступать, однако наши Герои делают все возможное и даже невозможное, чтобы оккупанты не добились своих целей.

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