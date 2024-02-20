С 1 января 2024 года вступили в силу новые тарифы на абонентское обслуживание для потребителей централизованного водоснабжения и водоотведения в Днепре.

Подробнее о том, что в Днепре вводят новую плату за воду, сообщили в КП Днепроводоканал.

Что такое абонентская плата?

Согласно Законам Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и "О жилищно-коммунальных услугах", абонентская плата – это фиксированный платеж, который потребители Днепра должны оплачивать ежемесячно, независимо от потребленного объема воды.

Какие тарифы действуют в Днепре?

  • Для населения в многоквартирных домах:
    • Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 18,54 грн.
    • Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 17,46 грн.
  • При наличии в здании узлов коммерческого учета воды:
    • Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 19,92 грн.
    • Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 17,46 грн.
  • Для населения частного сектора:
    • При наличии узла учета:
      • Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 36,98 грн.
    • При подключении к канализационным сетям КП «Днепрводоканал»:
      • Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 17,46 грн.

Почему нужно платить абонентскую плату?

Абонентская плата покрывает расходы, связанные с:

  • Обслуживанием и ремонтом систем водоснабжения и водоотведения в Днепре;
  • Контролем качества воды;
  • Оплатой труда сотрудников КП «Днепрводоканал»;
  • Амортизацией оборудования.

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