С 1 января 2024 года вступили в силу новые тарифы на абонентское обслуживание для потребителей централизованного водоснабжения и водоотведения в Днепре.

Подробнее о том, что в Днепре вводят новую плату за воду, сообщили в КП Днепроводоканал.

Что такое абонентская плата?

Согласно Законам Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и "О жилищно-коммунальных услугах", абонентская плата – это фиксированный платеж, который потребители Днепра должны оплачивать ежемесячно, независимо от потребленного объема воды.

Какие тарифы действуют в Днепре?

Для населения в многоквартирных домах: Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 18,54 грн. Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 17,46 грн.

При наличии в здании узлов коммерческого учета воды: Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 19,92 грн. Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 17,46 грн.

Для населения частного сектора: При наличии узла учета: Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 36,98 грн. При подключении к канализационным сетям КП «Днепрводоканал»: Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 17,46 грн.



Почему нужно платить абонентскую плату?

Абонентская плата покрывает расходы, связанные с:

Обслуживанием и ремонтом систем водоснабжения и водоотведения в Днепре;

Контролем качества воды;

Оплатой труда сотрудников КП «Днепрводоканал»;

Амортизацией оборудования.

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