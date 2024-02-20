С 1 января 2024 года вступили в силу новые тарифы на абонентское обслуживание для потребителей централизованного водоснабжения и водоотведения в Днепре.
Подробнее о том, что в Днепре вводят новую плату за воду, сообщили в КП Днепроводоканал.
Что такое абонентская плата?
Согласно Законам Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и "О жилищно-коммунальных услугах", абонентская плата – это фиксированный платеж, который потребители Днепра должны оплачивать ежемесячно, независимо от потребленного объема воды.
Какие тарифы действуют в Днепре?
- Для населения в многоквартирных домах:
- Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 18,54 грн.
- Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 17,46 грн.
- При наличии в здании узлов коммерческого учета воды:
- Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 19,92 грн.
- Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 17,46 грн.
- Для населения частного сектора:
- При наличии узла учета:
- Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 36,98 грн.
- При подключении к канализационным сетям КП «Днепрводоканал»:
- Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 17,46 грн.
- При наличии узла учета:
Почему нужно платить абонентскую плату?
Абонентская плата покрывает расходы, связанные с:
- Обслуживанием и ремонтом систем водоснабжения и водоотведения в Днепре;
- Контролем качества воды;
- Оплатой труда сотрудников КП «Днепрводоканал»;
- Амортизацией оборудования.
Читайте также:
Влияет на сумму в платежках: "Нефтегаз" раскрыл условие, чтобы платить за "коммуналку" меньше
В Одессе выплачивают компенсацию до 106 тысяч: кому и как нужно подать заявление
Часть украинцев останется без денег: у кого заберут социальные выплаты, названы категории