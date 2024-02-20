Жителям Днепра нужно быть готовым к внезапным неприятностям.

КП «Днепроводоканал» активизировало работу по взысканию долгов за услуги водоснабжения и водоотведения. В связи с отменой моратория, введенного в марте 2022 года, предприятие имеет право ограничивать злостных неплательщиков в предоставлении услуг.

Подробнее о том, что должникам в Днепре скоро отключат воду и заблокируют счета, читайте далее в материале.

В Индустриальном районе города уже началась информационная кампания:

На подъездах жилых домов размещены объявления, предупреждающие о возможности отключения воды за долги.

Юридический отдел «Днепропроводканала» готовит иски в суд к злостным неплательщикам.

Должникам предлагается реструктуризация долга, то есть возможность погашать его равными частями.

На сегодняшний день задолженность населения перед предприятием составляет около 845 млн грн, из них 718,3 млн грн – долги жителей Днепра.

В Индустриальном районе долг населения составляет более 103 млн грн.

В первую очередь отключать от воды будут тех, кто имеет наибольшую задолженность.

Тем, кто не может сразу уплатить долг целиком, предлагается оформить реструктуризацию.

Адреса и телефоны абонентских служб во всех районах города можно найти на официальном сайте https://vodokanal.dp.ua/.

«Днепропроводоканал» призывает жителей города погасить имеющуюся задолженность за воду и канализацию.

Оплата коммунальных услуг – это гарантия бесперебойного водоснабжения и водоотведения для всех жителей города.

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