На передовой во время военных действий в Авдеевке 15 февраля погиб Кирилл Ульман, воин из Днепра, который отдал свою жизнь, защищая своих товарищей.

Подробнее о том, что на фронте не стало защитника из Днепра, информирует фотограф и военкор Антон Шевелев.

Известно, что погибшему защитнику из Днепра, который носил позывной "Немец", было всего 36 лет, когда его сердце перестало биться.

Ульман погиб, прикрывая отступление целого гарнизона из города Авдеевка, который постепенно был окружен вражескими российскими войсками. Известно, что "Немец" был в противотанковом батальоне 3 ОШБр - именно эта группировка помогала украинским войскам отступать из захваченного города.

Погибший защитник активно участвовал в удержании позиции, чтобы другие бойцы смогли безопасно покинуть место боевых действий и спастись. Таким образом, благодаря самопожертвованию Кирилла Ульмана, другие защитники смогли выйти из окружения и избежать полного осаждения.

В Днепре Кирилла Ульмана знают, как одного из основателей Godzyki Kombucha - компании, которая занимается производством ферментированного чая. Компания и коллеги выразили свои чувства на официальной странице бренда в сети Instagram.

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