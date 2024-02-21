Инспекция по контролю за парковкой продолжает следить за соблюдением правил дорожного движения в части остановки и стоянки в Днепре. При этом только профилактическими беседами с водителями полиция не ограничивается.

Так, в Днепре только за прошедшую неделю было обнаружено более трех тысяч нарушений правил остановки и стоянки, некоторые из них были эвакуированы.

Об этом сообщили в Инспекции по контролю за парковкой. Также в Инспекции показали фото топ-5 нарушений ПДД за прошедшую неделю.

В полиции напомнили, что о фактах нарушений правил остановки и стоянки автомобилей каждый житель Днепра может сообщить, позвонив по горячей линии инспекции: 068-578-04-37 или отправить обращение на электронную почту: dpparkcontrol@gmail.com.

Водители должны знать, что лишь денежным штрафом они не смогут "отделаться", если автомобиль будет припаркован на пешеходных переходах, перекрестках, тротуарах, остановках общественного транспорта и в случае блокировки движения другого транспорта, прежде всего экстренных служб или общественного транспорта.

Напомним, что в случае эвакуации автомобиля, оставленного владельцем на пешеходном переходе, перекрестке, тротуаре, остановке общественного транспорта или в случае блокировки движения другого транспорта, владельцу придется заплатить штраф в размере 680 гривен, а также стоимость эвакуации (от 2110 до 2410 гривен) и хранение транспортного средства (144 гривны в сутки).

При этом административное взыскание налагается не на водителя, а на владельца автомобиля.

Так, только в январе 2024 года в бюджет города от уплаты взысканий за неправильную парковку поступило около 4,5 млн грн.

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