Многие обыватели городских квартир плохо представляют свою жизнь без газа. Еще бы, за последнее время использование дешевого и широкодоступного топлива позволило использовать его в бытовых условиях без существенных финансовых затрат. Именно поэтому отсутствие газа в квартире все воспринимают как огромное неудобство.

Стало известно, что в Днепре с 21 по 29 февраля будут временно перекрывать газ в связи с проведением технических работ.

Об этом сообщает Днепровский филиал "Газсети".

Специалисты-газовщики заявили, что газоснабжение будет временно перекрываться лишь некоторым абонентам для безопасного проведения ремонтных работ.

Газоснабжение временно не будет по следующим адресам:

21 февраля:

ул. Коробова, 12, подъезд №4;

пр. Слобожанский, 62а;

ул. Титова, 28

22 февраля:

ул. Донецкое Шоссе, 122;

ул. Сечеславская Набережная, 19а

27 февраля:

ул. Космонавтов, 20;

ул. Коксовая, 5;

ул. Братьев Воробьев, 48;

пр. Героев, 35, подъезд № 1

28 февраля:

пр. Героев, 19;

пр. Слобожанский, 129

29 февраля:

ул. Рассветная, 5

В Днепровском филиале "Газсети" отметили, что газ потребителям вернут по окончании регламентных работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру

"Это обусловлено требованиями пункта 7.17 Правил безопасности систем газоснабжения, в котором указано, что все объекты систем газоснабжения и газовое оборудование перед их подключением к действующим газопроводам, а также после ремонта подлежат внешнему осмотру и опрессовке воздухом. Пуск газа в газопровод без его внешнего осмотра и контрольной опрессовки не допускается", - отметили в компании.

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