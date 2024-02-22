Компания призывает днепровцев пересмотреть список адресов по предстоящим отключениям электроэнергии из-за непогашенной задолженности.

Соответствующую информацию предоставили на сайте «gorod.dp.ua».

Важно отметить, что запрет на отключение коммунальных услуг населению в случае задолженности был снят Постановлением Кабинета Министров от 29 декабря 2023 года. В соответствии с договором оператор обязан предупреждать потребителей при не менее чем за 5 рабочих дней до запланированной даты отключения.

Однако ЦИК решила уведомлять потребителей заблаговременно, что дает им возможность сверить показания счетчиков с оператором распределительной системы и проверить состояние своих счетов у поставщика.

Плановые отключения начались 1 февраля и затронут 1225 адресов, определенных компанией для отключения электроэнергии из-за непогашенной задолженности в течение февраля. Список адресов, подлежащих отключению, доступен по предоставленной ссылке.

Да, это может показаться жестоким многим украинцам, особенно во время полномасштабной войны в нашей стране. Однако жителей Днепра уже предупредили и нужно как-то действовать, чтобы не остаться без электричества.

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