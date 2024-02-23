Кирилл Ульман, основатель бренда по производству комбучи «GODZYKI KOMBUCHA» и преданный своему делу военный, трагически погиб под Авдеевкой 15 февраля.

Разрушительная новость была опубликована на странице бренда в Instagram, где выяснилось, что Кирилл Ульман встретил свою кончину, самоотверженно помогая товарищам при эвакуации из Авдеевки.

Описанный как Герой, Ульман благодаря мужественным усилиям обеспечил безопасную эвакуацию своих товарищей из сложной ситуации. Однако он понес самую большую жертву, поскольку, к сожалению, не смог обеспечить себе выход из опасных обстоятельств.

Наследие Кирилла Ульмана является свидетельством его храбрости и самоотверженной преданности благополучию своих однополчан.

В сети говорится, что сегодня отмечается самый печальный день в истории GODZYKI KOMBUCHA. Создатель, УЛЬМАН КИРИЛО, вдохнувший жизнь в наш бренд, трагически погиб, защищая Украину.

Он покинул этот мир Героем, способствовавшим эвакуации своих товарищей из Авдеевки. Несмотря на то, что он помогал другим избежать опасной ситуации, он, к сожалению, не смог обеспечить себе выход. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA охвачена горем, оплакивая эту невосполнимую утрату.

С самого начала войны Кирилл стоял на передовой, и сейчас его отсутствие остро ощущается. Тем не менее, его наследие, его детище, должно выжить. Товарищи пообещали, что сделают так, чтобы о GODZYKI KOMBUCHA и УЛЬМАНЕ КИРИЛЛЕ узнала не только Украина, но и весь мир.

Побратимы также заявили, что будут стремиться быть лучшими, как он и предполагал.

«Кирилл, ты навсегда в команде, наших сердцах и памяти. Мы тебя любим», - говорится в сети.

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