Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, а досудебное расследование продолжается.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили схему хищения 34 миллионов гривен из бюджета Днепра.

Как сообщили в СБУ, эти средства присвоили трое владельцев местных рекламных агентств в сотрудничестве с чиновниками горсовета.

Злоумышленники выигрывали тендеры на SMM, рекламу и освещение деятельности горсовета, за что получили почти треть из 123 миллионов гривен, выделенных на популяризацию Днепра в 2021-2023 годах. Тендеры получали ФЛП с завышенными ценами, не имеющими никакого отношения к маркетинговой деятельности.

Чтобы реализовать схему, должностные лица горсовета вносили недостоверные данные в финансовую и отчетную документацию. После перечисления средств предприниматели обрабатывали их и делили между собой, покупая реальные услуги рекламодателей по минимальным ценам.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны, оборудование, банковские карты и черновая документация, подтверждающая их незаконную деятельность.

В настоящее время десяти участникам схемы сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ чч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации); ◾️ ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах).

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается для установления всех лиц, причастных к преступлению. Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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