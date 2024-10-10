Работники "Днепропроводканала" делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.

Сегодня, 10 октября, жители Днепра и окрестностей столкнулись с перебоями в водоснабжении из-за масштабных ремонтных работ.

Как сообщает редакция сайта 056, ссылаясь на информацию от «Днепропроводканала», многие дома и целых улиц остались без воды.

Причиной отключения стали повреждения водопровода на разных участках по всему городу. В частности, на улице Безлесной, в доме 60, водоснабжение было прекращено еще со вчера. Также без воды остались дома по улице Безлесной с номерами 56-74. В Чечелевском районе произошло подобное — на переулке Елочный, 1-А, у жителей нет доступа к воде.

В Самарском районе продолжаются аварийные работы на улице Князя Константина Острожского/улицы Князя Витовта, что привело к частичному отключению водоснабжения в поселке Игрень.

Также в Днепровском районе проводятся работы на Запорожском шоссе, 1, что повлияло на поселки Новоалександровка, Волосское, Ракшевка и Каменка. В Соборном районе ремонтные работы ведутся по проспекту Науки, 105-Б, что сказалось на водоснабжении улиц Нила Армстронга и Ольгерда Московского (бывшая Генерала Пушкина).

В Новокодакском районе по улице Гидропарковой, 13, без воды остались адреса 11, 13 и 15. Водоснабжение на вышеупомянутых адресах должно быть восстановлено в течение дня.

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