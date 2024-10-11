Теперь потребители могут оплачивать счета одним платежом за квартал, полгода или даже год.

Как сообщает "Наш город" со ссылкой на социальные сети Днепровского филиала "Газсети", этот подход значительно уменьшает расходы на комиссии во время каждого платежа, что делает его особенно выгодным для тех, кто пользуется газовыми плитами или колонками.

Такие изменения становятся актуальными, ведь ежемесячные платежи за доставку газа, как правило, составляют от 100 до 200 грн. Таким образом, уплата за несколько месяцев одним платежом не только экономит деньги, но и время, ведь позволяет избежать постоянного контроля за сроками платежей.

Напоминаем, что ежемесячная оплата за доставку газа должна быть произведена до 20 числа. У клиентов "Газсети" есть несколько удобных вариантов для оплаты. Это можно сделать через личный кабинет на сайте компании, используя банковские сервисы и приложения, платежные терминалы самообслуживания или непосредственно в отделениях банков. Зарегистрироваться для онлайн-оплат можно по ссылке.

Благодаря нововведениям жители Днепра могут не только сэкономить, но и облегчить процесс оплаты. В это непростое время важно находить выгодные решения, позволяющие снизить финансовую нагрузку.

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