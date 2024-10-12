Суд решил не просто лишить свободы на 5 лет, а еще конфисковать имущество.

В Днепропетровской области состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда, где был вынесен приговор бывший судьи Днепропетровского районного суда.

Как сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, женщину признали виновной во взяточничестве, отриадже она получила 2500 долларов за принятие благоприятного решения по гражданскому делу.

По решению суда бывшая судья получила пять лет заключения. Но это не единственное наказание, которое постигло ее. Как часть приговора суд также конфисковал ее имущество, в том числе автомобиль марки Skoda Octavia и земельный участок площадью 6 соток.



Важно отметить, что приговор бывший судьи может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней.

Этот случай не одинок. На фоне борьбы с коррупцией в Украине в последние годы появились многочисленные скандалы, связанные со взяточничеством на высоких уровнях. В частности, в Днепропетровской области также было начато судебное расследование в отношении мэра города, который подозревается в хищении средств, предназначенных для ремонта дорог и очистки воды.

Кроме этого, в Новомосковске задержали мэра Сергея Резника по подозрению во взяточничестве на сумму 30 тысяч долларов. Среди последних разоблачений также случай с экспомощницей судьи, которая оказывала помощь местным криминальным авторитетам.

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