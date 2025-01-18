Синоптики дали прогноз погоды в Днепре 19 января, узнайте, чего ожидать в этого день.

Погода в Днепре 19 января ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

В Днепре 19 января ожидается с облачная, осадки в этот день не ожидаются, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"До обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Днепре 19 января.

Ночная температура в Днепре и области 19 января будет колебаться от +1 до +3 °C, днем воздух прогреется до +3 °C.

Ветер в Днепре 19 января ночью северо-западный и западный до 3,6 м/с.

Ранее сообщалось, что во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.

Январь 2025 года принесет в Украине сильные морозы, метели и сильные ветры.

Согласно прогнозам синоптиков, первая декада месяца начнется с резкого похолодания, которое накроет северо-западную часть Европы и постепенно распространится на Украину.

В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики.

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