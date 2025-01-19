В Украине, в частности, в Днепре, действует немало бесплатных инициатив, которые предоставляют консультации для ВПЛ и помогают в решении различных проблем.

В результате многие украинцы вынужденно покинули дома и стали внутренне перемещенными лицами, узнайте, как в Днепре бесплатно получить юридическую помощь.

В Украине действует ряд бесплатных инициатив и проектов, которые предоставляют консультации для ВПЛ в Днепре и помогают в решении различных вопросов.

Как в Днепре бесплатно получить юридическую помощь:

Горячая линия юридической помощи Юридического Гончаренко центра:

Сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр запустил бесплатную горячую линию юридической помощи для переселенцев.

Горячая линия юридической помощи для ВПЛ в Одессе работает по номерам +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 и +38 050 107 88 83 по будням с 09:00 до 18:00.

Обращение можно оставлять в форме, а также Viber, WhatsApp и Telegram.

Консультации от Системы безвозмездной юридической помощи: система безвозмездной юридической помощи консультирует и предоставляет юридическую информацию ВПЛ.

Обратиться за помощью можно по телефону 0 800 213 103 или в Telegram по номеру: +38 (067) 721 31 03.

Ознакомьтесь с доступными сервисами и услугами системы бесплатной правовой помощи на сайте.

Безвозмездная юридическая помощь от программы "Единение ради действия":

Программа "Единение ради действия" направлена ​​на интеграцию ВПЛ и предоставляет бесплатные юридические консультации по разным вопросам.

Чтобы получить помощь нужно заполнить форму.

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