На Днепропетровщине на этой неделе с 20 по 26 января ожидается стабильная погода.

По словам синоптиков, на этой неделе на Днепропетровщине ожидаются переменчивые погодные условия.

Погода станет более стабильной, существенных осадков не ожидается, местами возможны туманы.

Температура воздуха на Днепропетровщине будет на уровне от 0..+4° ночью, а днем столбики термометров будут показывать +2..+4°.

На выходных в Днепре и области существенных осадков не ожидается.

Прогнозируется постепенное снижение температуры, в понедельник ночью ожидается мороз до -1.

Территорию Украины покрывает антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Температура воздуха будет варьироваться от 5 градусов тепла до 5 градусов мороза до конца сезона.

По ее словам, территорию Украины покрывает антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Однако уже после 15 января его влияние должно было ослабнуть и на территорию страны начнут заходить атмосферные фронты, которые принесут снег.

Небольшие снегопады ожидаются в западных, а также отдельных районах севера и центра.

«На протяжении почти недели дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а с 20 января мы наблюдаем потепление», — отметила Птуха.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона России: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.