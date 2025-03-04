Потребителям нужно быть осведомлены об изменениях в оплате счетов за воду и осуществлять ее в соответствии с новыми требованиями.

С 1 февраля этого года в Украине введены изменения в оплате счетов за воду , сообщает Politeka.net .

Изменения коснутся потребителей города Днепр, где коммунальщики внесли коррективы в порядок оплаты, передает "Днепроводоканал ".

Теперь счета для воды будут рассчитываться по новой схеме с учетом отдельных платежей.

Изменения в оплате счетов за воду

Как сообщили в коммунальном предприятии «Днепропроводоканал», теперь абоненты должны производить оплату за воду по новым реквизитам. Если ранее общий счет включил плату за централизованное водоснабжение и водоотвод, то теперь для этих услуг предусмотрены отдельные счета, на которые необходимо внести соответствующие средства, сообщает Политика.

Также важно отметить, что оплата счетов за воду теперь включает расходы на абонентское обслуживание, включающее заключение договоров, обслуживание и замену узлов учетной воды, начисление и взимание платы за водоснабжение и водоотвод.

Изменения в тарифах на воду с 1 марта

Цены на воду могут измениться с 1 марта, когда местные водоканалы определят окончательную стоимость услуг для своих потребителей. Тарифы могут отличаться в зависимости от региона, а также изменяться при принятии соответствующих решений местными властями. Стоимость водоснабжения и водоотведения зависит от различных факторов, в частности, от состояния оборудования, стоимости электроэнергии и доступа к водным ресурсам.

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