Отключение света в Днепропетровской области на 28 февраля, стало известно, где введут графики.

Жителей Днепропетровской области предупредили о графиках отключения света 28 февраля, узнайте, где не будет электричества, передает Politeka.net.

В ДТЭК недавно предупреждали о возможных аварийных отключениях в Днепропетровской области.

В Укрэнерго также сегодня, 27 февраля, сообщали о том, что ситуация в энергосистеме Украины может меняться.

Поэтому жителям Днепропетровской области 28 февраля нужно следить за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах оператора системы распределения, чтобы узнать о возможным графиках отключения света.

Из-за последствий вражеских обстрелов на юге Днепропетровской области возможны аварийные отключения света, в частности, 28 февраля.

Так, в городах Днепропетровской области, а именно в Никополе и Марганце.

Как передает Политека, об этом сообщали в ДТЭК «Днепровские электросети».

В ДТЭК добавили , что энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного оборудования.

Однако в ДТЭК предупредили, что в Днепропетровской области на период ремонта возможны временные графики отключений света.

"Несмотря на это – минимальное время со светом в домах жителей будет 4 часа, а отключения будут длиться не дольше 2 часов», – сообщали в энергетической компании ДТЭК.

Также энергетики обратились с просьбой к жителям Днепропетровской области, к которых есть свет. Украинцев просят использовать электроэнергию максимально экономно.

«Каждый выключенный лишний прибор помогает стабилизировать систему и быстрее вернуть электроэнергию тем, кто сейчас без света», – сообщают в ДТЭК.

Напомним, что в Каменском, что в Днепропетровской области 27 февраля выключали свет из-за профилактических работ.

Кроме того, в Укрэнерго сообщали, что для промышленности и бизнеса действовали меры ограничения мощности с 16 по 19 вечера, однако, графиков отключения света в Днепропетровской области на 28 февраля пока нет.

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