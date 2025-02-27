В Днепропетровской области предлагают повышение тарифа на проезд, новые цены могут ввести с 1 апреля 2025 года.

В Каменском, что на Днепропетровщине, планируют повысить стоимость проезда в трамваях, передает Politeka.net.

Как передает Политека, исполком горсовета рассматривает вопрос о повышении тарифа на проезд в трамваях с шести до восьми гривен.

Новые цены на проезд по Днепропетровщине могут вступить в силу с первого апреля 2025 года.

Об этом говорится в проекте решения исполкома «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта, предоставляемых Коммунальным предприятием Каменского городского совета «Транспорт».

На Днепропетровщине предлагают повышение тарифа на проезд, основными причинами подорожания являются цены возросшей в 2,5 раза электроэнергии для электротранспорта с 3,73 грн/кВт до 9,68 грн/кВт.

Цены на горюче-смазочные материалы выросли практически вдвое, а именно с 28 гривен за литр до 52,8 грн/л.

Кроме того, минимальная зарплата, в частности, на Днепропетровщине, выросла на 23%, с 6 500 грн до 8 000 гривен.

Предприятие не может работать и поддерживать подвижной состав в надлежащем состоянии, что является причиной повышения тарифа на проезд по Днепропетровщине.

Также сообщается, что расчетный тариф, покрывающий расходы на проезд, должен составить 13,80 гривен, однако для социальной доступности речь идет о цене в 8 гривен.

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