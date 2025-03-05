Графики отключения света в Днепре 6 марта, узнайте, кто останется без электричества в этот день.

В Днепре на этой неделе запланированы ремонтные работы, стало известно о графиках отключения света 6 марта, передает Politeka.net.

С 3 по 7 марта будет отключено электричество, узнайте, где будут введены графики отключения света в Днепре 6 марта.

Речь идет об абонентах, питание которым поставляет ЦЭК, причина графиков отключения света в Днепре 6 марта – плановые работы, передает Politeka.net.

Электроснабжение не будет с 8:00 до 17:00.

Как сообщают в пресс-службе Центральной энергетической компании, графики отключения света в Днепре 6 марта будут введены по следующим адресам:

улица Доктора Ребинина, 8А;

проспект Александра Поля, 84, 86, 88, 90, 90А, 98;

улица Академика Янгеля, 9, 22;

улица Фабрично-Заводская, 23, 23А.

проспект Богдана Хмельницкого, 24М, 24Н, 24П;

проспект Александра Поля, 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А.

О графиках отключения света в Днепре будет сообщено дополнительно, поэтому нужно следить за информацией на официальных порталах облэнерго.

Когда возникает отключение света в Днепре, нужно проверить на официальном сайте компании, есть ли авария в ваш адрес, если нет – можно сообщить об отсутствии света выбрав один из вариантов:

Узнать график отключений света в Днепре и области на неделю с 3 по 9 марта можно на сайте ДТЭК , а также в чат-ботах Viber и Telegram .

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позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или +38 (048) 705 90 90 90 90.

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