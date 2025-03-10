Работа в Днепре есть, украинцам рассказали, кому платят более 40 тысяч гривен, и какие знания для этого нужны, передает Политика.
Менеджер по активным продажам, горячая база, в Днепре получает от 40 тысяч гривен до 50 000, зарплата оговаривается индивидуально.
Требования для работы в Днепре, чтобы получать более 40 тысяч гривен:
направленность на результат;
базовые знания ПК;
высокие коммуникативные навыки;
желание добиваться результатов;
опыт работы с клиентами.
только горячая база клиентов;
трудоустройство по трудовому договору / официально;
дружеская команда;
современный офис в центре Днепра;
график работы в офисе: пн-пт, 9:00-18:00;
Социальный менеджер в Днепре получает от 45000 до 50000 грн, зарплата оговаривается индивидуально.
Основные задачи и обязанности менеджера, получающего более 40 тысяч гривен в Днепре.
Консультирование и работа с клиентами.
Обработка запросов от клиентов;
Прием и консультирование по проектам;
Работа с государственными органами (облэнерго, ДТЭК, местные РЭС) в целях документальной регистрации клиента при подключении солнечной станции.
Контроль подключения объекта путём взаимодействия с государственными органами (облэнерго, ДТЭК, местные РЭС).
Менеджер по продажам (металлообработка, металлургия) в Одессе получает 60 000 грн, 60000 гривен ставка + % от продаж
Для работы в Одессе необходимо иметь:
Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет;
Знание рынка металлообработки и металлургии.
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