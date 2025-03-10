Украинцам рассказали о работе в Днепре, стало известно, кому платят больше 40 тысяч гривен.

Работа в Днепре есть, украинцам рассказали, кому платят более 40 тысяч гривен, и какие знания для этого нужны, передает Политика.

Менеджер по активным продажам, горячая база, в Днепре получает от 40 тысяч гривен до 50 000, зарплата оговаривается индивидуально.

Требования для работы в Днепре, чтобы получать более 40 тысяч гривен:

направленность на результат;

базовые знания ПК;

высокие коммуникативные навыки;

желание добиваться результатов;

опыт работы с клиентами.

только горячая база клиентов;

трудоустройство по трудовому договору / официально;

дружеская команда;

современный офис в центре Днепра;

график работы в офисе: пн-пт, 9:00-18:00;

Социальный менеджер в Днепре получает от 45000 до 50000 грн, зарплата оговаривается индивидуально.

Основные задачи и обязанности менеджера, получающего более 40 тысяч гривен в Днепре.

Консультирование и работа с клиентами.

Обработка запросов от клиентов;

Прием и консультирование по проектам;

Работа с государственными органами (облэнерго, ДТЭК, местные РЭС) в целях документальной регистрации клиента при подключении солнечной станции.

Контроль подключения объекта путём взаимодействия с государственными органами (облэнерго, ДТЭК, местные РЭС).

Менеджер по продажам (металлообработка, металлургия) в Одессе получает 60 000 грн, 60000 гривен ставка + % от продаж

Для работы в Одессе необходимо иметь:

Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет;

Знание рынка металлообработки и металлургии.

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