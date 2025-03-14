Синоптики обновили прогноз на 15 марта для Днепра, в эту субботу ожидается переменная облачность и довольно теплый день.

Прогноз погоды в Днепре на 15 марта составлен метеорологами, ожидается тепло и переменная облачность, передает Политека.

Утро выходного дня начнется с облачного неба, однако днем солнце покажется из-за туч.

По данным сайта sinoptik.ua, с самого утра 15 марта облачность в регионе снова усилится, но осадков не прогнозируется.

"Облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Без осадков", - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит +10…+13°C, а днем прогреется до +19°C.

Ветер южный и юго-западный со скоростью до 4,3 м/с.

Недавно синоптики сообщали, что в течение всего первого месяца весны ожидается много солнечных дней, но по ночам будет морозно. В первую очередь, речь идет о восточных, центральных и северных областей нашей страны.

По данным Укргидрометцентра, средняя температура в этом месяце в Украине обычно колеблется в пределах 0…+6°C, но в 2025 году ожидается повышение средних значений до +1…+7°C, что на 1–1,5 градуса выше нормы.

Для сравнения, в истории метеонаблюдений абсолютный минимум температуры в марте достигал -20…-37°C, а в южных регионах и Закарпатье – до -10…-27°C.

Абсолютный максимум по Украине составлял +19…+29°C, а в Карпатах – около +14…+16°C.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.