Появился прогноз погоды в Днепре на 16 марта, синоптики предупредили о дождях.

Синоптики составили детальный прогноз на 16 марта для Днепра, в этот день ожидается переменная облачность, будет довольно тепло, но есть нюансы, передает Политека.

Утро выходного дня будет пасмурным, однако днем солнце ненадолго появится из-за туч.

По данным sinoptik.ua, с утра облачность усилится, а во второй половине воскресенья начнется дождь.

"С утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру", — говорится в прогнозе метеорологов.

Температура воздуха ночью 16 марта прогреется до +12°C, а днем поднимется до +9°C. Ветер южный и юго-западный, со скоростью до 3,5 м/с.

Первый месяц весны в Украине называют переходным, поэтому возможны как плюсовые весенние дни, так и внезапные похолодания.

Синоптики отмечают, что начало месяца будет достаточно теплым, с положительными температурами, создающими ощущение настоящей весны.

В начале весны Украине могут появиться первые признаки засухи, так как уровень влажности в предыдущие дни был ниже нормы.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве и других регионах страны погода будет стабильнойна. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, весна 2025 года ожидается значительно жарче.

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