В Днепре графики будут введены с 17 по 21 марта, должников частного сектора "отрежут" от воды, передает Политика.

С 17 по 21 марта 2025 года будет прекращение услуг абонентам-должникам КП «Днепропроводоканал», ограничения коснутся жителей в селе Старые Кодаки Днепровского района, сообщила пресс-служба компании.

Жителям частного сектора, имеющим долг перед предприятием в размере 155 911,11 грн. будет производиться отключение услуги по централизованному водоснабжению.

Ограничение будет введено по следующим адресам:

Район Днепровский, село Старые Кодаки: ул. Горянская, Заречная, Кодацкая, Широкая, пер. Калиновый.

Отключение воды осуществляется в соответствии с Постановлением КМУ № 1405 от 29 декабря 2023 года и только после предварительного предупреждения должников, а именно через тридцать дней.

В этот период времени потребитель может погасить задолженность или заключить договор реструктуризации на удобный срок, что поможет избежать значительной денежной нагрузки на семейный бюджет.

Впрочем, без реакции на предупреждение группа прекращения услуг абонентам-должникам "отрежут" по указанным выше адресам.

"Во избежание таких негативных последствий, как отключение или судебные иски, призываем вовремя платить счета и не накапливать долги", - говорится в сообщении.

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