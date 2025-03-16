Кошельки местных жителей уже ощутили подорожание консервов в Днепре, узнайте об этом подробнее.

В марте 2025 года зафиксировано подорожание консерв в Днепре , сообщает Politeka.

Больше всего выросли цены на кабачковую икру, сардины и шпроты, свидетельствуют данные портала Минфин .

Средняя цена зеленого горошка Novus (410 г) поднялась с 44,20 грн в феврале до 53,49 в марте, а горошек Верес (400 г) вырос в цене с 56,18 гривен до 56,93. Значительный рост ценников произошло и на кабачковую икру: средний ценник банки 440 г поднялся с 68,45 до 82,79, а икра Верес (500 г) подорожала с 76,29 до 84,04.

Кукуруза сахарная (420 г) в марте стоит в среднем 36,33 грн, что чуть больше февральского показателя в 36,02, а кукуруза Верес (340 г) выросла с 56,43 до 56,56. Маринованные огурцы Верес (500 г) почти не подорожали – 106,94 против 106,59 в феврале, а огурцы Нежин (920 г) поднялись в цене со 166,39 до 169,60.

Незначительный рост затронул и оливок: Иберика черная с косточкой (300 г) в среднем стоит 96,86 гривен, тогда как в феврале – 93,86.

Наибольшее удорожание консервов в Днепре заметно среди рыбной продукции. Бычки Аквамарин в томате (230 г) поднялись на ценниках с 91,81 грн до 97,10, сардины натуральные (230 г) подорожали с 66,27 гривен до 70,77, а шпроты Аквамарин в масле (150 г) выросли с 77,1

В целом подорожание консерв в Днепре может быть связано с повышением себестоимости производства, сырья и курсом валют.

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