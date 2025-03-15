Жителям Днепра и области рассказали, что известно о возможных графиках ограничений и отключении электричества 16 марта.

Несмотря на понижение потребления электроэнергии в Украине, 16 марта в Днепре и области могут будут введены графики отключений, передает Политека.

В результате российской атаки по энергетике тысячи жителей области остались без электричества.



"Без света осталась часть жителей Днепропетровщины. Повреждения существенные", - сообщили в ДТЭК.



Кривой Рог получил ракетную атаку, 14 раненых, среди них дети. Повреждены здания, учебные заведения и инфраструктура. Есть разрушения на Синельниковщине и Павлоградском районе. В Павлоградском районе инфраструктура получила серьезные повреждения. Были проблемы со светом и водоснабжением в Синельниково, Павлограде, Терновке и Первомайске.



Ситуация с электроснабжением сложная, аварийные работы в регионе часто вводятся, однако 16 марта графики отключения света для бытовых потребителей в Днепре не запланированы.

Кроме того отключения в этот день не предусмотрены для промышленности и бизнеса.

На данный момент ДТЭК и «Укрэнерго» не информировали о плановых ограничениях 16 марта дня.

В то же время, оставшиеся без электроэнергии жители могут воспользоваться Пунктами Несокрушимости и зарядить свои гаджеты по следующим адресам:

Дошкольное подразделение гимназии №39 – ул. Семафорная, 36д

Гимназия № 39 – Кирилла Синельникова, 5 и № 125 – Аграрная, 1

Детский сад № 43 – Семафорная, 15

На неделе из-за сложной ситуации школы №24, 39, 70, 125, 43 и детские сады №43, 4, 66 переходили на дистанционное обучение.

Напомним, что во время обесточений следует проверять на официальном сайте компании, есть ли авария по вашему адресу, если нет, можно сообщить об отсутствии света на сайте ДТЭК, а также в чат-ботах Viber и Telegram в разделе "Отсутствует электроэнергия?";

Или позвоните в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или +38 (048) 705 90 90 90 90.



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