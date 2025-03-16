В Днепре и Днепропетровской области с 17 по 23 марта запланированы массовые графики отключения света, большинство из них продлятся от 8 до 11 часов.

В городе Днепр и Днепропетровской области будут введены графики отключения света с 17 по 23 марта 2025 года. Об этом сообщила энергетическая компания ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК», сообщает Politeka.



В Днепре света не будет с 08:00 до 17:00 по следующим графикам:



17 марта не будет снабжения электроэнергией по адресам: Независимости: 1-1, 13Б, Новокрымская 1 и пр-т. Богдана Хмельницкого: 26, 28, 30.



Во вторник: Автостроя: 1, 3, 5, 6, 6К, 7-21. Академика Янгеля: 61-81, Домотканская: 7, Софиевская: 4-6, 8, 12, 14, 16, Богдана Хмельницкого: 67, 72-102, 108А.

В среду: Независимости: 8, 8Б, 10, 12, 12А, 14, 16, 16К, Александра Поля: 100, 104, 106, 106А, 108, 110, Макарова: 31А, 32, Энергетический: 2-8, 8А.

В четверг: Квартальная: 29 и Мирослава Скорика: 1.



В пятницу электричества не будет по улицам Агатовой: 1. Радуги: 3, 5, 10, 15, 18, 20, 20А, 22А, 24, 24А, 26, 26, 8 81, 211. Дорога: 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 14, 16.

Соломенская: 1, 2-1, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г.

Татарский: 8, 10, 118, 131, 131Г, 141, 143, 145, 154, 159, 163, 164Б, 165А, 167, 175, 177, 179.

Яхонтова: 1, 2, 4-8, 12, 12А, 12Б, 13, 20, 21, 25, 31, 33. А также переулкам. Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35, Изумрудный: 1-7, 9, 11, 12А, 13, 15-23, 25-33, 1, 2 , 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60.



С 09:00 до 17:00 ограничения отбудут в домах Квартальная: 29 и Мирослава Скорика 1.



В Желтых водах графики отключения света в основном будут действовать с 08:00 до 17:00. В понедельник по бульвару Свободы: 54, 56, 56А, 58-64, 80-92, Мартовская: 35-41, 42А, 43, 45, 47, Героев Украины: 10, 12, Ивана Богуна: 42-48, 73; Казацкой Славы: 18, 23, 23А, 25. Переулки: Владимира Филатова: 1-32, Дворцовый: 1-10, 10А, 11-13, 13А, 14-33, 35, 37, 37А, 41, 6 3-4, 2-3

Во вторник по улицам: Строителей: 38, 47, 49, 51, Гимназическая: 2А, Национальной гвардии Украины: 1, 1Г, 3, 5, 7 , 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 22, Яворницкого: 6, Мартовская: 54-60, 97-105. Переулки: Уютный: 1-8, Живописный: 1-8, Привокзальный: 2-8, 8А, 10, 12, Яблоневый: 1-7.

В среду: Казацкой Славы: 7-13, 13А, Ивана Богуна: 81, 83, Франко: 34-42.



В четверг: Авангардная: 79-117, Волонтерская: 62, Героев Чернобыля: 18, 63-83, Ивана Богуна: 1Г, 68-80, 80А/4, 82-92, 96, 105-113, 117, 11. Переулки. Азовский: 2-24, Отважных: 2-16, 17-31, 33-57. Энтузиастов: 2, 2А, 4, 6. Мариупольский: 2-16, 16А, 16Б, 18-24. Мирный: 1-5, 5А, 6-13, 13А, 14-33, 35, 36-52. Молодежный: 1-6, 6А, 7-13, 15-34. Приветливый: 1-8, 8А, 9-30, 32-38. Старицкого: 17, 17А, 18-47, 47А, 48-58. Столбы: 1, 2, 4, 6, 7.

В пятницу графики отключения света будут с 08:00 до 15:40 по адресам: Ивана Богуна: 80, 80А/4, 82-92,

Азовский: 24, Мирный: 13, 13А, 15, 17-33, 35, 36-52, Молодежный: 16-26, 28-34, Музейно: 1, Новая: 1Б, Объездная.



Также запланированы графики отключение электроэнергии 17 марта в Самаровском (Новомосковском) районе с 08:00 до 17:00 по адресу: с. Заречное: Буркина: 4, Десантная: 8, 9, Сетевая: 13, Осенняя: 18, 19, Спортивная: 1, 3-7.



В городе Вольногорск по улице Центральной: 45, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В не будет электричества с 08:30 до 16:30.

В Криворожском районе с 08:00 до 17:00 в селе Свободное: ул. Весенняя. А также в селе Широкое: Луговая: 1-38, Молодежная: 40-47, 49, 51, Нижняя набережная: 53, Садовая: 29, 31-35, 38-41, 43, 45, 48, 50, 147, 150.

С 12:00 до 18:00 пройдут профилактические работы в рамках Покровской территориальной громады в городе Покрове и селе Шолохово.

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